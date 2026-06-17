Глава Минтранса рассказал о 9 тысячах кибератак на транспортную инфраструктуру
Свыше 9 тысяч кибератак на транспортную инфраструктуру было зафиксировано в России в начале 2026 года. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, передает РИА Новости.
«Только за первый квартал... зафиксировано более 9 тыс. кибератак на транспортную инфраструктуру», — отметил министр.
По словам Никитина, это на 10% больше, чем было зарегистрировано за весь прошлый год, пишет RT.
Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что Национальная система противодействия DDoS-атакам отразила более 38 тысяч кибератак на госресурсы и обеспечила бесперебойную работу критически важной ИТ-инфраструктуры.
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