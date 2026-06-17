Глава Минтранса рассказал о 9 тысячах кибератак на транспортную инфраструктуру

«Только за первый квартал... зафиксировано более 9 тыс. кибератак на транспортную инфраструктуру», — отметил министр.

По словам Никитина, это на 10% больше, чем было зарегистрировано за весь прошлый год, пишет RT.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что Национальная система противодействия DDoS-атакам отразила более 38 тысяч кибератак на госресурсы и обеспечила бесперебойную работу критически важной ИТ-инфраструктуры.

