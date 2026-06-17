Под Брянском ВСУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии
Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
Как уточнил чиновник, гомельская команда ехала на отдых в Геленджик.
«В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей», - написал врио губернатора на платформе «Макс».
Пострадавших доставили в больницу, остальных пассажиров вернут домой в ближайшее время.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Мелитополь - Великая Белозерка в Запорожской области, никто не пострадал.
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