Под Брянском ВСУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии

Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

Как уточнил чиновник, гомельская команда ехала на отдых в Геленджик.

«В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей», - написал врио губернатора на платформе «Макс».

Пострадавших доставили в больницу, остальных пассажиров вернут домой в ближайшее время.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Мелитополь - Великая Белозерка в Запорожской области, никто не пострадал.

