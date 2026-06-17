Армия России освободила Кутузовку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль село Кутузовка Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны.

ВС РФ освободили населенный пункт Артема в ДНР

Территорию освободила группировка войск «Центр», пишет RT. Подразделения установили контроль над населенным пунктом в результате активных наступательных действий.

Ранее армия РФ освободила поселок Новый Донбасс в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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