В Совфеде заявили о необходимости найти ответственных за удар по Макеевке
Силовые структуры России должны выяснить, кто виновен в гибели 63 российских военнослужащих в Макеевке после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пофамильно выяснить всех - от командования до исполнителей, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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«Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения - кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины», - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Карасин подчеркнул, что такое циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто.
«Такое прощать нельзя! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью», - заявил политик.
Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь.
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