В Совфеде заявили о необходимости найти ответственных за удар по Макеевке

«Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения - кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Карасин подчеркнул, что такое циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто.

«Такое прощать нельзя! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью», - заявил политик.

Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь.





