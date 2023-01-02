Минобороны РФ: В Макеевке погибли 63 военнослужащих

Вооруженные силы Украины нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из российских военных подразделений в районе населенного пункта Макеевка в новогоднюю ночь. Погибли 63 военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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Средствами ПВО РФ были сбиты два реактивных снаряда «HIMARS».

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», - цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Ранее «Известия» сообщили о новом ударе ВСУ по Макеевке в понедельник, 2 января.

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Фото: telegram.org
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