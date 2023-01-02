Минобороны РФ: В Макеевке погибли 63 военнослужащих
Вооруженные силы Украины нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из российских военных подразделений в районе населенного пункта Макеевка в новогоднюю ночь. Погибли 63 военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Виноваты мобильники. Поступили противоречивые данные о причинах новогоднего обстрела ПТУ в Макеевке и потерях
Средствами ПВО РФ были сбиты два реактивных снаряда «HIMARS».
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», - цитирует официальное сообщение РИА Новости.
Ранее «Известия» сообщили о новом ударе ВСУ по Макеевке в понедельник, 2 января.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 884 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 489 / сут.
- Apple анонсирует подорожание при замене аккумуляторов в своих гаджетах с 1 марта
- «Тусовочная жизнь»: Астролог назвала знаки зодиака, которых ждет успех в 2023 году
- Минобороны РФ: В Макеевке погибли 63 военнослужащих
- «Газпром» сообщил о выходе поставок газа в Китай на принципиально новый уровень
- Сын Пеле разместил в Сети кадры с гробом отца во время прощания
- Бывший генерал НАТО спрогнозировал срок перемирия на Украине
- Раскрыта причина взрыва в Бердянске
- ВСУ снова нанесли удар по Макеевке
- Виноваты мобильники. Поступили противоречивые данные о причинах новогоднего обстрела ПТУ в Макеевке и потерях
- В России фиксируют минимальный с середины июля суточный прирост случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru