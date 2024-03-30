«Реквием по упущенным возможностям»: В Киеве заговорили о переговорах с РФ
Зеленский заговорил о переговорах с Россией спустя два года после заключения договоренностей в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта. Киев начинает готовить страну к непопулярным решениям, считают в России.
Украинскому лидеру Владимир Зеленскому придется брать в расчет новую геополитическую реальность, когда он рассуждает о переговорах с Россией, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в России образованы четыре новых субъекта: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Песков подчеркнул, что эту геополитическую реальность придется учитывать.
НОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА
Накануне в интервью CBS News Зеленский допустил, что Россия согласится на мирные переговоры, если ВСУ смогут выйти на границы 2022 года. Чтобы достичь этого, отметил глава Украины, необходимы не только определенные военные шаги украинской армии, но и «полная торговая блокада России с остальным миром».
При этом на Украине действует подписанный Зеленским указ, который запрещает вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отмечает «Радиоточка НСН».
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий также поддержал позицию Кремля, заявив, что торг, предложенный Зеленским, неуместен, потому что четыре российских региона присоединились к стране «по воле людей, и их возврат в состав Украины невозможен ни переговорным, ни военным путем».
«Переговоры теперь могут быть только с учетом сложившихся территориальных реалий при серьезном разговоре об условиях гарантий коллективной безопасности. И самый вероятный сценарий здесь – капитуляция киевской хунты», – подчеркнул парламентарий в своем Telegram.
РЕКВИЕМ ОБ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
Слуцкий также намекнул на страх украинского президента потерять власть. Ведь выборы президента Украины, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, отменены после введения военного положения и всеобщей мобилизации.
«Поддержка террористического режима на Украине слишком дорого обходится и грозит обернуться Третьей мировой. ВСУ отступали и будут отступать, никакая «помощь» и западные вооружения не изменят картину на поле боя», - заявил политик.
Глава думского комитета назвал рассуждения Зеленского о переговорах с Россией «реквиемом по упущенным возможностям».
«Символично также и то, что укрофюрер разразился подобными заявлениями в двухлетнюю годовщину заключения стамбульских договоренностей по мирному урегулированию украинского конфликта. Такой своеобразный реквием по упущенным возможностям», – сказал депутат.
Москва и Киев могли начать диалог о завершении конфликта несколько месяцев назад. Но США поставили Зеленскому ультиматум и пригрозили лишить финансирования, если Украина начнет переговоры с Россией. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в своем блоге в Substack.
При этом он отметил, что разведывательное сообщество США считает высокими шансы России на победу в конфликте.
ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ
Заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский допустил, что Киев уже осознает патовость ситуации, в которой находится, и начинает готовить общественное мнениев стране к возможным решениям, в том числе - к переговорам о перемирии.
«Вопрос к нам: мы считаем достаточными позиции, на которых находимся, и готовы зафиксироваться?.. Я очевидно понимаю, что мы шагнули после некоторого кризиса вперёд, и нога ещё в воздухе....Но я думаю, что окончательное решение в момент, когда для решения создадутся предпосылки, будет зависеть от состояния духа всего народа: готовы мы идти дальше, или предпочтем остановиться», – написал он в Telegram.
По мнению члена комитета Госдумы по обороне, генерала Виктора Соболева, ближайшая задача российской армии – взять под контроль всю территорию ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил он в разговоре с НСН. После этого, указал генерал, нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области, позднее – выйти на западную границу Украины с Польшей.
«В первую очередь ближайшая задача наших Вооруженных сил – это освободить оккупированные территории Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Луганской народной республики в меньшей степени… Дальше это Харьковская, Днепропетровская области, всю Новороссию нужно освобождать. Лучший вариант, чтобы не обстреливали наши города, села, не гибли наши люди – это, конечно, выйти на западную границу Украины с Польшей», - сказал Соболев.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, пишут РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru