Херш: США потребовали от Зеленского отказаться от переговоров с РФ
Соединенные Штаты поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум о недопустимости переговоров с Россией, рассказал американский журналист Сеймур Херш в своем блоге в Substack.
По его словам, Москва и Киев могли начать диалог о завершении конфликта несколько месяцев назад. США поставили Зеленскому ультиматум и пригрозили лишить финансирования, если Украина начнет переговоры с Россией, утверждает Херш.
При этом он отметил, что разведывательное сообщество США считает высокими шансы России на победу в конфликте.
В интервью телеканалу GB News бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина человеком, с которым можно вести переговоры по Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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