По его словам, Москва и Киев могли начать диалог о завершении конфликта несколько месяцев назад. США поставили Зеленскому ультиматум и пригрозили лишить финансирования, если Украина начнет переговоры с Россией, утверждает Херш.

При этом он отметил, что разведывательное сообщество США считает высокими шансы России на победу в конфликте.

В интервью телеканалу GB News бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина человеком, с которым можно вести переговоры по Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

