Зеленский допустил переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года. Беседа президента Украины с изданием доступна на YouTube.

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Зеленский допустил, что Россия согласится на мирные переговоры, если ВСУ смогут выйти на границы 2022 года. Чтобы достичь этого, отметил глава Украины, необходимы не только определенные военные шаги украинской армии, но и «полная торговая блокада России с остальным миром».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не готова к защите при крупном российском наступлении.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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