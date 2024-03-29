Песков: Россия не приемлет навязанных для переговоров по Украине «правил»

Россия не приемлет «правил», навязанных для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что между первым и вторым саммитами по предложенной украинскими властями «формуле мира» Киев и Москва могут провести обсуждения «в соответствии с правилами, одобренными участниками» встреч на высшем уровне.

Комментируя слова Кулебы, Песков напомнил, что подобные заявления противоречат введенному на Украине запрету на переговоры с Россией.

«Как для нас могут быть приемлемыми какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут кем-то еще выработаны?» — добавил представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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