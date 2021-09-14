Украина не понимает. В Госдуме призвали воинствующих политиков послушать американского генерала

«Это абсолютно правильно и известно очень давно. Он не открыл Америку, он не Колумб, все это знают прекрасно. Хорошо, что это сказал генерал, потому что политики подчас не понимают угрозу того, что они творят и какие заявления делают. Генерал прекрасно понимает ту глубину катастрофы, которая может грозить существованию мира на Земле, поэтому он сделал такое заявление. Мы его поддерживаем», - сказал Чепа.

При этом он напомнил о добрососедских отношениях России с Китаем, добавив, что все страны должны быть «союзниками мира».

﻿«Он сказал о конфликте либо с Россией, либо с Китаем. Все равно это приведет к разрушению всей цивилизации. Все страны должны быть союзниками мира. А с Китаем у нас добрососедские отношения, мы поддерживали и будем стараться поддерживать их в экономическом, торговом и, в том числе, военно-политическом плане», - заключил собеседник НСН.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. Кремль с сожалением воспринял слова Зеленского, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Госдуме призвали президента Украины прекратить выдумывать «мифические войны» и заняться решением насущных проблем в своей стране.

Как заявил НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, высказывания Хайтена являются сигналом таким странам как Украина о том, что США ни при каких обстоятельствах не будут воевать с Россией.

