Сенатор Климов: США показали, что ради Украины воевать не станут

При этом Климов предупредил, что отказ США от прямого военного столкновения не означает отказ от планов разрушить Россию.

«Американцы боятся вступать с нами в прямое боестолкновение, но все равно свои планы разрушить Россию они оставляют в силе, только делать это будут с помощью двух вещей: своих незаконных санкций и вмешательств в наши международные дела», - пояснил свою позицию Климов.

Ранее генерал Джон Хайтен заявил, что США не намерены воевать с Россией и Китаем, ведь это «Разрушит мир и мировую экономику».

