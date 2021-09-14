Сенатор Климов: США показали, что ради Украины воевать не станут
В Совфеде назвали заявление Пентагона сигналом Украине и другим союзникам НАТО.
США показали Украине, что не будут ради них воевать с Россией, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН. По его словам, это один из главных выводов недавнего заявления американского генерала Джона Хайтена о недопустимости войны с Россией.
«Один из важных моментов: союзники США по НАТО, такие, как Украина, должны понять, что не будут Соединенные Штаты из-за них с нами воевать. Ни при каких обстоятельствах! Это главный вывод, который напрашивается из сказанного американским генералом», - отметил сенатор.
При этом Климов предупредил, что отказ США от прямого военного столкновения не означает отказ от планов разрушить Россию.
«Американцы боятся вступать с нами в прямое боестолкновение, но все равно свои планы разрушить Россию они оставляют в силе, только делать это будут с помощью двух вещей: своих незаконных санкций и вмешательств в наши международные дела», - пояснил свою позицию Климов.
Ранее генерал Джон Хайтен заявил, что США не намерены воевать с Россией и Китаем, ведь это «Разрушит мир и мировую экономику».
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