«Смерть для Америки». В Совфеде назвали последствия размахивания «ядерной дубиной»

«Есть союзники США по НАТО, как Украина. Они должны понять, что не будут Соединенные Штаты из-за них с нами воевать. Ни при каких обстоятельствах! Это первое, что напрашивается как вывод из сказанного. А второе – это уже для нас – что американцы боятся вступать с нами в прямое боестолкновение, но все равно свои планы разрушить Россию они оставляют в силе, только делать это будут с помощью двух вещей: своих незаконных санкций и вмешательств в наши международные дела», - заключил Климов.

Помимо недопущения войны США с Россией, Хайтен сделал аналогичное заявление по поводу Китая. Климов отметил, что это не говорит о том, что Китай и Россия действуют в связке в военном плане.

«Китай и Россию они называют в парочке. Причем не только здесь. У них и в целом ряде нормативных актов так написано. Но это не значит, что Китай и Россия имеют некий военный блок. У нас есть партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества и в двустороннем формате. Но это не военный блок, как НАТО. Поэтому это такая, скорее, фигура речи, обычная для американцев. Они бы еще приписали сюда Северную Корею и Иран. И был бы комплект, как обычно они и показывают в своих документах», - заключил политик.

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал о последствиях гипотетического вооруженного конфликта с Россией и Китаем в подкасте института Брукингса.

Он отметил, что, несмотря на множество горячих точек в мире, например, войну во Вьетнаме, Соединенные Штаты никогда не шли на прямое столкновение с СССР.

«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику», — заявил Хайтен.

Ранее в Пентагоне указали на отставание США от РФ в части модернизации оружия.

