Слуцкий предложил Зеленскому «не выдумывать войны»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который заявил о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией, необходимо прежде всего прекратить конфликт в Донбассе. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

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По словам депутата, Зеленскому стоит прекратить выдумывать "мифические войны" и заняться решением насущных проблем в своей стране. "Спасать свой рейтинг милитаристской риторикой и нагнетанием напряженности - очень плохой прием", - отметил Слуцкий.

Ранее Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, отметив, что не хотел бы такого развития событий.

Украина, находясь под влиянием США, «наберется наглости», «перестроит армию» и будет готова перейти в полномасштабное наступление на Россию, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:ВойнаЛеонид СлуцкийВладимир ЗеленскийУкраина
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