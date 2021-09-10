Слуцкий предложил Зеленскому «не выдумывать войны»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который заявил о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией, необходимо прежде всего прекратить конфликт в Донбассе. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Зеленскому стоит прекратить выдумывать "мифические войны" и заняться решением насущных проблем в своей стране. "Спасать свой рейтинг милитаристской риторикой и нагнетанием напряженности - очень плохой прием", - отметил Слуцкий.
Ранее Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, отметив, что не хотел бы такого развития событий.
Украина, находясь под влиянием США, «наберется наглости», «перестроит армию» и будет готова перейти в полномасштабное наступление на Россию, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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