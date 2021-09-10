Слуцкий предложил Зеленскому «не выдумывать войны»

По словам депутата, Зеленскому стоит прекратить выдумывать "мифические войны" и заняться решением насущных проблем в своей стране. "Спасать свой рейтинг милитаристской риторикой и нагнетанием напряженности - очень плохой прием", - отметил Слуцкий.

Ранее Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, отметив, что не хотел бы такого развития событий.

Украина, находясь под влиянием США, «наберется наглости», «перестроит армию» и будет готова перейти в полномасштабное наступление на Россию, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

