Украина и Чехия договорились о совместном «сдерживании» России

Глава МИД Чехии Ян Липовский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора договорились о совместных шагах для сдерживания России. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Согласно сообщению украинского внешнеполитического ведомства, телефонные переговоры Кулебы и Липовского были проведены «на фоне агрессивных действий РФ и накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Россией».

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Также главы МИД Чехии и Украины обсудили совместный визит в Украину министров иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии. Встреча запланирована на февраль 2022 года.

В числе тем обсуждения было и развитие «Крымской платформы». В МИДе Украины заявили, что Липовский заверил Кулебу в поддержке этого проекта Чехией.

Ранее эстонский депутат Оудекки Лооне назвала свою страну «мелким злобным провокатором» после новости о возможной отправке боевой техники Эстонии на Украину.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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