Украина и Чехия договорились о совместном «сдерживании» России

Глава МИД Чехии Ян Липовский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора договорились о совместных шагах для сдерживания России. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Согласно сообщению украинского внешнеполитического ведомства, телефонные переговоры Кулебы и Липовского были проведены «на фоне агрессивных действий РФ и накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Россией».