СМИ: Украина испугалась стать «покупкой» России

Когда США предупреждают Россию о риске заплатить «высокую цену» в случае нападения на Украину, они демонстрируют эксплуататорское отношение к Киеву. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского политолога Руслана Бортника.

В качестве примера он привел оборонные соглашения, которые Вашингтон заключил с Южной Кореей и Японией. При этом политолог подчеркнул, что к Украине необходимо применять другой подход.

«Угроза из-за плинтуса»: В ЛНР допустили военную провокацию Украины в середине января

Он считает, что западные партнеры Киева должны заявлять о вмешательстве в конфликт в случае нападения России на Украину, а не о «цене», так как использование этого слова в реальных партнерских отношениях, по его словам, неуместно.

«А если она окажется приемлемой для России, и она согласится купить Украину за эти деньги?», – предположил Бортник.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины. По его мнению, стороны настроены друг против друга с ненавистью.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:ПолитикаЦеныРоссияЗападУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры