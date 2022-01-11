СМИ: Украина испугалась стать «покупкой» России
Когда США предупреждают Россию о риске заплатить «высокую цену» в случае нападения на Украину, они демонстрируют эксплуататорское отношение к Киеву. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского политолога Руслана Бортника.
В качестве примера он привел оборонные соглашения, которые Вашингтон заключил с Южной Кореей и Японией. При этом политолог подчеркнул, что к Украине необходимо применять другой подход.
Он считает, что западные партнеры Киева должны заявлять о вмешательстве в конфликт в случае нападения России на Украину, а не о «цене», так как использование этого слова в реальных партнерских отношениях, по его словам, неуместно.
«А если она окажется приемлемой для России, и она согласится купить Украину за эти деньги?», – предположил Бортник.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины. По его мнению, стороны настроены друг против друга с ненавистью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru