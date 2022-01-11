СМИ: Украина испугалась стать «покупкой» России

Он считает, что западные партнеры Киева должны заявлять о вмешательстве в конфликт в случае нападения России на Украину, а не о «цене», так как использование этого слова в реальных партнерских отношениях, по его словам, неуместно.

«А если она окажется приемлемой для России, и она согласится купить Украину за эти деньги?», – предположил Бортник.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины. По его мнению, стороны настроены друг против друга с ненавистью.