МИД: Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса», — цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова напомнила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в 2022 году до $12 млрд. Представитель МИД назвала ситуацию в Донбассе «позором современной Европы» и отметила, что Москва сожалеет о поддержке Киева странами НАТО в «крестовом походе» против своего населения, пишет Ura.ru.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Киев может готовить новую силовую операцию на востоке Украины, при этом Запад заранее призывает РФ не вмешиваться в возможный конфликт. В украинском МИД опровергли слова российского лидера, отметив, что Киев стремится к миру и привержен политико-дипломатическому пути урегулирования ситуации.

