Суд приговорил к 19 годам сторонника ИГ, готовившего теракт в Дагестане

Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы приверженца «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) Замира Саитова, готовившего нападение на сотрудников полиции в Дагестане, сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

По данным спецслужбы, Саитов планировал перейти на нелегальное положение и организовать террористические преступления на территории республики в составе группы сторонников радикальной идеологии. Его деятельность была пресечена на этапе подготовки нападения.

Шойгу: Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от ИГИЛ и «Аль-Каиды»

Как уточнили в УФСБ, в мае 2022 года Саитова задержали в лесном массиве на окраине Дагестанских Огней при подготовке атаки на сотрудников местного отдела МВД. При досмотре у него обнаружили гранату Ф-1 и 21 патрон.

Суд назначил Саитову наказание в виде 19 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, передает «Радиоточка НСН».

