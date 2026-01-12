Суд приговорил к 19 годам сторонника ИГ, готовившего теракт в Дагестане
Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы приверженца «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) Замира Саитова, готовившего нападение на сотрудников полиции в Дагестане, сообщили в УФСБ России по Ростовской области.
По данным спецслужбы, Саитов планировал перейти на нелегальное положение и организовать террористические преступления на территории республики в составе группы сторонников радикальной идеологии. Его деятельность была пресечена на этапе подготовки нападения.
Как уточнили в УФСБ, в мае 2022 года Саитова задержали в лесном массиве на окраине Дагестанских Огней при подготовке атаки на сотрудников местного отдела МВД. При досмотре у него обнаружили гранату Ф-1 и 21 патрон.
Суд назначил Саитову наказание в виде 19 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, передает «Радиоточка НСН».
