Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам

Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам, однако это зависит от условий конкретного кредитного договора, сообщил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб». По его словам, на практике снижение возможно при выполнении дополнительных условий или подписании допсоглашения, но юридически оно основано на договоре, а не на изменении ключевой ставки ЦБ.

Иной порядок действует в договорах с переменной ставкой. В них заранее закрепляется формула расчета процента — как сумма ключевой ставки Банка России и маржи банка, а также указываются сроки пересмотра и порядок уведомления заемщика.

С 1 февраля изменятся правила получения семейной ипотеки

В таких случаях применяется закон о потребительском кредите, который обязывает банк уведомлять клиента об изменении ставки и предоставлять новый график платежей. Если ключевая ставка снижается, перерасчет должен быть произведен в ближайшую дату, установленную договором.

При фиксированной ставке снизить нагрузку можно только через рефинансирование, досрочное погашение или переговоры с банком. Закон позволяет кредитору уменьшить процент в пользу заемщика, однако это является его правом, а не обязанностью, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:РоссиянеИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры