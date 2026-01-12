Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам
Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам, однако это зависит от условий конкретного кредитного договора, сообщил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб». По его словам, на практике снижение возможно при выполнении дополнительных условий или подписании допсоглашения, но юридически оно основано на договоре, а не на изменении ключевой ставки ЦБ.
Иной порядок действует в договорах с переменной ставкой. В них заранее закрепляется формула расчета процента — как сумма ключевой ставки Банка России и маржи банка, а также указываются сроки пересмотра и порядок уведомления заемщика.
В таких случаях применяется закон о потребительском кредите, который обязывает банк уведомлять клиента об изменении ставки и предоставлять новый график платежей. Если ключевая ставка снижается, перерасчет должен быть произведен в ближайшую дату, установленную договором.
При фиксированной ставке снизить нагрузку можно только через рефинансирование, досрочное погашение или переговоры с банком. Закон позволяет кредитору уменьшить процент в пользу заемщика, однако это является его правом, а не обязанностью, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам
- Врач назвала подштанники способом снизить риск простатита
- «Январь или июнь»: Когда говорить с начальством о повышении на работе
- Госдума рассмотрит меры поддержки участников СВО и их семей
- Пострадавшие при крушении катера в Таиланде россияне обеспечены страховкой
- «Цены повысятся»: Почему в Турции заговорили об отмене «all inclusive»
- «Четвёрка» для зумеров: От Apple ждут новый айфон в винтажном дизайне
- Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
- Средства ПВО за четыре часа сбили 56 беспилотников ВСУ
- Капитализация владельца Google превысила четыре триллиона долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru