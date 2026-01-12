Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам, однако это зависит от условий конкретного кредитного договора, сообщил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб». По его словам, на практике снижение возможно при выполнении дополнительных условий или подписании допсоглашения, но юридически оно основано на договоре, а не на изменении ключевой ставки ЦБ.

Иной порядок действует в договорах с переменной ставкой. В них заранее закрепляется формула расчета процента — как сумма ключевой ставки Банка России и маржи банка, а также указываются сроки пересмотра и порядок уведомления заемщика.