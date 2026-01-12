Генерал Попов заявил, что F-16 ВСУ был сбит за 30-40 секунд

Российские военные уничтожили истребитель F-16 Вооруженных сил Украины двумя ракетами комплекса С-300 после предварительной подготовки операции, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, ключевой сложностью при поражении воздушных целей является их оперативная идентификация, чтобы исключить риск поражения собственной авиации. На распознавание цели, как отметил собеседник издания, потребовалось около 30-40 секунд, после чего в течение короткого времени было принято решение о применении средств поражения.

Российский комплекс С-300 сбил украинский F-16

Попов указал, что зенитный ракетный комплекс С-300 обладает высокой дальностью и мощностью, что позволяет эффективно поражать современные истребители, включая F-16. Существенных технических ограничений для выполнения такой задачи, по его оценке, не возникало.

Он также добавил, что украинские средства радиоэлектронной борьбы могли сопровождать полет самолета, однако их возможности, по его словам, недостаточны для серьезного противодействия таким системам, как С-300 или С-400, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:УкраинаВСУИстребители

Горячие новости

Все новости

партнеры