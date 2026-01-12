Генерал Попов заявил, что F-16 ВСУ был сбит за 30-40 секунд

Попов указал, что зенитный ракетный комплекс С-300 обладает высокой дальностью и мощностью, что позволяет эффективно поражать современные истребители, включая F-16. Существенных технических ограничений для выполнения такой задачи, по его оценке, не возникало.

Он также добавил, что украинские средства радиоэлектронной борьбы могли сопровождать полет самолета, однако их возможности, по его словам, недостаточны для серьезного противодействия таким системам, как С-300 или С-400, передает «Радиоточка НСН».

