СМИ: Украина усилила группировку у Купянска огромным количеством дронов
Вооруженные силы Украины усилили свою группировку в Купянске Харьковской области огромным количеством беспилотников, сообщает ТАСС.
Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, при этом российские силы планомерно их уничтожают. В том числе ликвидируют пункты управления, связи и пункты дислокации солдат сил беспилотных систем. В настоящее время небо над Купянском буквально кишит украинскими дронами.
Эксперт отметил, что «перемалывание» украинского вооружения и техники, направленных Киевом в Купянск, позволит российским силам продвигаться в городе с минимальными потерями.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские силы продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения. «Западная» группировка Вооруженных сил РФ взяла под контроль центр Купянска и удерживает почти две трети города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

