СМИ: Индия попросила Россию смягчить требования к маркировке товаров

Индия обратилась к России с просьбой упростить требования к маркировке продукции на русском языке и сократить число меняющихся стандартов, применяемых к одним и тем же категориям товаров, сообщает портал Moneycontrol со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

По мнению индийских властей, действующие нетарифные барьеры сдерживают рост экспорта в Россию, осложняют выход индийской электроники и машиностроительной продукции на российский рынок, а также способствуют накоплению рупий на российских счетах. В Нью-Дели считают, что смягчение требований позволило бы активнее использовать средства, образующиеся в рамках двусторонней торговли.

Источник отметил, что Индия настаивает на снижении нетарифных ограничений, чтобы Россия могла закупать больше индийских товаров и тем самым сбалансировать расчеты в национальных валютах. По его словам, этот вопрос напрямую связан с эффективностью рупийных механизмов оплаты.

Индия разрешила использовать рупии в международных торговых расчетах в 2022 году, после чего Резервный банк страны позволил открывать специальные счета для иностранных банков. Расчеты между Индией и Россией в рупиях начались в декабре того же года. Ожидается, что тема смягчения требований будет обсуждаться на следующих торговых переговорах двух стран, которые могут состояться во второй половине февраля, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
