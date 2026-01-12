СМИ: Индия попросила Россию смягчить требования к маркировке товаров

Индия обратилась к России с просьбой упростить требования к маркировке продукции на русском языке и сократить число меняющихся стандартов, применяемых к одним и тем же категориям товаров, сообщает портал Moneycontrol со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

По мнению индийских властей, действующие нетарифные барьеры сдерживают рост экспорта в Россию, осложняют выход индийской электроники и машиностроительной продукции на российский рынок, а также способствуют накоплению рупий на российских счетах. В Нью-Дели считают, что смягчение требований позволило бы активнее использовать средства, образующиеся в рамках двусторонней торговли.