Раскол в верхах. Глава сената Чехии критикует президента за выступление о взрывах во Врбетице

Политики в Москве и Праге отреагировали на заявление президента Чехии об отсутствии русских шпионов в деле о взрыве во Врбетице в 2014 году.

В «чрезвычайном обращении» к народу президент Чехии Милош Земан выразил доверие генпрокуратуре и полиции, которые ведут расследование взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он отметил, что в отчетах контрразведки не было данных о присутствии «российских агентов» на военных складах. Выступление25 апреля транслировали телеканалы Prima и CNN Prima News.

Земан в числе причин взрывов не исключил причастность к инциденту иностранных спецслужб, а также неосторожное обращение с боеприпасами и призвал дождаться официальных итогов расследования.

Спикер сената страны Милош Выстрчил раскритиковал речь президента Земана, упрекнув его в обнародовании подробностей расследования инцидента во Врбетице. По его мнению, глава государства поставил под угрозу успешное расследование взрывов в Врбетице, сообщает РИА Новости.

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Выстрчила не смутило даже расследование The New York Times (NYT). По данным издания, Болгарин Эмилиян Гебрев, владеющий оружейной компанией ЕМКО, признал, что поставлял вооружение на Украину, а также факт хранения боеприпасов и оружия на складе в чешском городе Врбетице, который был взорван в 2014 году, передает подробности РБК.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что у Чехии не было оснований для обвинений России во взрывах во Врбетице.

«Оказалось, что в Чехии были склады, которые не были подконтрольны правительству этого государства, ни одному из официальных органов. Самое уникальное и увлекательное в этой истории, что на территории Чехии действовала, как следует из материалов СМИ, не российских, а западных, частная компания, которая принадлежала гражданину страны НАТО, непосредственно Болгарии, который оперировал на этих складах», - заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

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По словам Захаровой, Прага должна рассказать мировому сообществу о том, что именно хранилось на складах во Врбетице, отмечает ТАСС.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя выступление Земана, предположил, что чешский лидер наверняка сразу понял о «шитой белыми нитками» версии о российском следе. По его мнению, это «игра чешских спецслужб, которые пытались очернить Земана как друга России за то, что он отказывал в присвоении генеральского звания руководителю чешской разведки».

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«Он понимает, что подобное поведение чешского правительства приводит к большому ущербу для самой Чехии. Здесь он поступает как патриот своей страны прежде всего, а не как друг России. Его трудно чем-то напугать, слишком мужественный человек», - заявил Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что действия Чехии в отношении России могут привести к закрытию дипломатических отношений между двумя странами, а сами причины конфликта надуманы. Ранее в чешском Сенате проголосовали за расторжение соглашения между Чехией и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, а также за сокращение числа сотрудников российской дипмиссии до одного. Такая резолюция была передана в МИД Чехии, но пока она не была поддержана.

«Предложение оставить только одного дипломата – это, по сути, закрытие дипломатических отношений. Это фактически блокировка работы посольства», - сказал Сурма.

Ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов. Они якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека. Кремль категорически отвергает подобные обвинения. Зеркальными действиями Москвы стало объявление 20 чешских дипломатов персонами нон грата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ДжабаровМария ЗахароваВзрывыРоссияЧехия
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