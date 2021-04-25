Раскол в верхах. Глава сената Чехии критикует президента за выступление о взрывах во Врбетице

В «чрезвычайном обращении» к народу президент Чехии Милош Земан выразил доверие генпрокуратуре и полиции, которые ведут расследование взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он отметил, что в отчетах контрразведки не было данных о присутствии «российских агентов» на военных складах. Выступление25 апреля транслировали телеканалы Prima и CNN Prima News.

Земан в числе причин взрывов не исключил причастность к инциденту иностранных спецслужб, а также неосторожное обращение с боеприпасами и призвал дождаться официальных итогов расследования.

Спикер сената страны Милош Выстрчил раскритиковал речь президента Земана, упрекнув его в обнародовании подробностей расследования инцидента во Врбетице. По его мнению, глава государства поставил под угрозу успешное расследование взрывов в Врбетице, сообщает РИА Новости.