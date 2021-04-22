Пражский раздрай. Чехия снова высылает россиян
Идет ли дело к полной заморозке отношений?
Чехия сокращает количество российских дипломатов в Праге до числа чешских дипломатов в Москве. Высылка может коснуться около 70 россиян. О такой реакции на высылку из Москвы 20 сотрудников чешского посольства в ответ на объявление персонами нон грата 18 дипломатов-россиян объявил журналистам в четверг министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
«Решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая», - сказал он.
По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в России – из пяти дипломатов и 19 технических служащих. Накануне Кулганек заявил, что Россия до полудня четверга должна была обеспечить возвращение в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов. В противном случае Прага примет решение уравнять численность дипмиссий. Что, собственно, и произошло.
Это решение было принято после заседания правительства Чехии, которое вместо обсуждения коронавирусных ограничений, рассматривало вопрос о действиях Праги в отношении Москвы после взаимной высылки дипломатов. Конфликт относительно числа сотрудников посольств возник после высылки Чехией 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. Которая, в свою очередь, якобы причастна ко взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в чешском Врбетице. В ответ на эти заявления МИД России выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Кроме того, посольству Чехии теперь запрещено нанимать на работу россиян.
В контексте возможной реакции Москвы на демарш Праги уместно вспомнить вчерашние предупреждения, прозвучавшие во время послания президента России Федеральному собранию. Владимир Путин прямо не назвал адресатов этих реплик, но это очевидно и без слов:
«Если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь мосты, то он должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким», - заявил Путин.
Этому предшествовало сравнение американских сателлитов в Европе с шакалами.
Понятно, что после таких слов «трубку мира» уже не раскуришь. Стало быть, ответ на сегодняшнее решение чешских властей будет как минимум асимметричным. Что бы он собой не представлял, фактически он приведет к заморозке дипотношений между двумя странами. Со всеми вытекающими негативными последствиями, в том числе для бизнеса и для рядовых граждан. Визы выдавать будет точно некому. «Старе место» бывает и пусто…
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