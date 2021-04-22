Пражский раздрай. Чехия снова высылает россиян

По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в России – из пяти дипломатов и 19 технических служащих. Накануне Кулганек заявил, что Россия до полудня четверга должна была обеспечить возвращение в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов. В противном случае Прага примет решение уравнять численность дипмиссий. Что, собственно, и произошло.

Это решение было принято после заседания правительства Чехии, которое вместо обсуждения коронавирусных ограничений, рассматривало вопрос о действиях Праги в отношении Москвы после взаимной высылки дипломатов. Конфликт относительно числа сотрудников посольств возник после высылки Чехией 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. Которая, в свою очередь, якобы причастна ко взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в чешском Врбетице. В ответ на эти заявления МИД России выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Кроме того, посольству Чехии теперь запрещено нанимать на работу россиян.

В контексте возможной реакции Москвы на демарш Праги уместно вспомнить вчерашние предупреждения, прозвучавшие во время послания президента России Федеральному собранию. Владимир Путин прямо не назвал адресатов этих реплик, но это очевидно и без слов: