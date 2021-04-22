«Фейковый повод». Прага может доиграться до закрытия дипотношений с Москвой
Массовая высылка российских дипломатов из Чехии может привести к разрыву дипломатических отношений Праги и Москвы, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.
Действия Чехии в отношении России могут привести к закрытию дипломатических отношений между двумя странами, а сами причины конфликта надуманы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.
Так он прокомментировал предложение чешского Сената сократить число сотрудников российской дипмиссии до одного.
«Предложение оставить только одного дипломата – это, по сути, закрытие дипломатических отношений. Это фактически блокировка работы посольства», - сказал Сурма.
При этом он назвал надуманным повод для высылки из Чехии российских дипломатов.
«Это чистой воды глупость. Не было повода для высылки 18 российских дипломатов. Этот повод либо надуманный, либо фейковый. Взрыв 2014 года по большому счету к Чехии имеет слабое отношение. Кроме того, что эти военные склады были сданы в аренду болгарскому бизнесмену, который, видимо, не слишком корректно занимался продажей оружия. Но они тут увидели российский след и приплетают его к проблематике, связанной с высылкой российских дипломатов из Чехии», - пояснил профессор.
«В реальности, выслав 18 российских дипломатов, они высылают больше 60 человек, потому что там только детей 28, а остальные – члены их семей и родственники», - добавил Сурма.
При этом он отметил, что в дипломатии нет закона о симметрии.
«Американцы высылали большую когорту наших дипломатов, мы высылали меньшее количество. Такое было с рядом стран, когда наступал кризис в двусторонних отношениях. Периодически такое случается, но вот такой четкой симметрии – мы выслали 18 ваших, а вы должны выслать ровно 18 наших, не больше и не меньше, - такого закона нет. Это на уровне реакции и отношений. Эти правила складывались веками», - заключил собеседник НСН.
Дипломатическое противостояние между Чехией и Россией обострилось на прошлой неделе. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, что составляет почти две трети всего персонала дипмиссии. После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о планах сократить количество российских дипломатов в Праге до числа чешских дипломатов в Москве. Высылка может коснуться около 70 россиян. Чешский Сенат и вовсе предложил сократить число сотрудников российской дипмиссии до одного.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «истерикой» действия Праги в отношении российских дипломатов.
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