«Фейковый повод». Прага может доиграться до закрытия дипотношений с Москвой

«Предложение оставить только одного дипломата – это, по сути, закрытие дипломатических отношений. Это фактически блокировка работы посольства», - сказал Сурма.

При этом он назвал надуманным повод для высылки из Чехии российских дипломатов.

«Это чистой воды глупость. Не было повода для высылки 18 российских дипломатов. Этот повод либо надуманный, либо фейковый. Взрыв 2014 года по большому счету к Чехии имеет слабое отношение. Кроме того, что эти военные склады были сданы в аренду болгарскому бизнесмену, который, видимо, не слишком корректно занимался продажей оружия. Но они тут увидели российский след и приплетают его к проблематике, связанной с высылкой российских дипломатов из Чехии», - пояснил профессор.

«В реальности, выслав 18 российских дипломатов, они высылают больше 60 человек, потому что там только детей 28, а остальные – члены их семей и родственники», - добавил Сурма.

При этом он отметил, что в дипломатии нет закона о симметрии.

«Американцы высылали большую когорту наших дипломатов, мы высылали меньшее количество. Такое было с рядом стран, когда наступал кризис в двусторонних отношениях. Периодически такое случается, но вот такой четкой симметрии – мы выслали 18 ваших, а вы должны выслать ровно 18 наших, не больше и не меньше, - такого закона нет. Это на уровне реакции и отношений. Эти правила складывались веками», - заключил собеседник НСН.