СМИ: Россияне могут лишиться чешского пива
Ограничение импорта чешских товаров может стать экономическим ответом России на высылку российских дипломатов из Праги. Речь идет о поставках в нашу страну пива из Чехии. Санкции могут затронуть около десяти импортных брендов, сообщает «Коммерсантъ», который узнал о том, что в России обсуждают возможное введение санкции в отношении Праги.
Два источника издания в госструктурах сообщили также, что в черный список могут войти компании из любой отрасли. При этом российские власти будут руководствоваться принципом «не навредить себе». Экономический ответ станет альтернативой политическому, потому что зеркальные меры приведут к тому, чтобы «всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко».
По данным источника, российские санкции затронут чешское пиво. В 2020 году его импорт в Россию составил 38 млн долларов. Доля Чехии в общем объеме импорта - около 10% в натуральном выражении (40 млн литров в год). Прага импортирует в Москву около десяти брендов чешского пива, уточнил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.
Россия по официальным статистическим данным Чехии за 2018 год, стала 13-ой в списке крупнейших импортеров чешских товаров и седьмой – среди экспортеров.
Чехия 17 апреля выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.
В МИД России опровергли обвинения, назвав их абсурдными и голословными. Российское дипведомство считает, что высылка дипломатов из Праги — требование США и Европы, которые надеются таким образом решить внутриполитические проблемы.
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