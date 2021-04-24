СМИ: Россияне могут лишиться чешского пива

Два источника издания в госструктурах сообщили также, что в черный список могут войти компании из любой отрасли. При этом российские власти будут руководствоваться принципом «не навредить себе». Экономический ответ станет альтернативой политическому, потому что зеркальные меры приведут к тому, чтобы «всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко».

По данным источника, российские санкции затронут чешское пиво. В 2020 году его импорт в Россию составил 38 млн долларов. Доля Чехии в общем объеме импорта - около 10% в натуральном выражении (40 млн литров в год). Прага импортирует в Москву около десяти брендов чешского пива, уточнил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Россия по официальным статистическим данным Чехии за 2018 год, стала 13-ой в списке крупнейших импортеров чешских товаров и седьмой – среди экспортеров.

Чехия 17 апреля выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.

В МИД России опровергли обвинения, назвав их абсурдными и голословными. Российское дипведомство считает, что высылка дипломатов из Праги — требование США и Европы, которые надеются таким образом решить внутриполитические проблемы.

