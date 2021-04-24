МИД Словакии: Российские дипломаты под подозрением спецслужб
Трое российских дипломатов в Словакии, которых высылают из страны, были под подозрением словацких спецслужб. Об этом заявил глава МИД Словакии Иван Корчок в интервью изданию Respekt.сz 24 апреля, в субботу.
«В последние время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии Российской Федерации в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение», — заявил министр иностранных дел Словакии.
Хотя высылка сотрудников российского посольства в Словакии синхронизирована с аналогичным решением чешских властей, по словам Корчока, основанием для действий Братиславы стали сведения собственных спецслужб.
«Это суверенное словацкое решение. Но, понятно, что в связи с призывом Чехии проявить солидарность, мы решили сделать это таким способом», — цитирует главу словацкого МИД Газета.ru.
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о высылке трех российских дипломатов в ответ на призыв Чехии к странам НАТО и ЕС проявить с ней солидарность в связи с высылкой 18 российских дипломатов. Они якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека. Кремль категорически отвергает подобные обвинения. Зеркальными действиями Москвы стало объявление 20 чешских дипломатов персонами нон грата.
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