МИД Словакии: Российские дипломаты под подозрением спецслужб

«В последние время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии Российской Федерации в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение», — заявил министр иностранных дел Словакии.

Хотя высылка сотрудников российского посольства в Словакии синхронизирована с аналогичным решением чешских властей, по словам Корчока, основанием для действий Братиславы стали сведения собственных спецслужб.

«Это суверенное словацкое решение. Но, понятно, что в связи с призывом Чехии проявить солидарность, мы решили сделать это таким способом», — цитирует главу словацкого МИД Газета.ru.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о высылке трех российских дипломатов в ответ на призыв Чехии к странам НАТО и ЕС проявить с ней солидарность в связи с высылкой 18 российских дипломатов. Они якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека. Кремль категорически отвергает подобные обвинения. Зеркальными действиями Москвы стало объявление 20 чешских дипломатов персонами нон грата.

