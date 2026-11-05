Захарова поинтересовалась, для чего нужна ЮНЕСКО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге раскритиковала доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024-2025 годы. По ее словам, в нем вновь не упомянули убийства сотрудников отечественных СМИ, за которыми стоит Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области

Захарова напомнила, что Москва заранее передала в организацию информацию обо всех погибших, но в документе ее оформили лишь как приложение в виде сканированной копии ноты.

Она задалась вопросом, зачем нужны структуры, которые не выполняют мандат и используют полномочия для «закрепления антиценностей».

Дипломат назвала порочной практику, когда в статистику попадают только убитые журналисты, чью гибель осудил глава ЮНЕСКО. По ее словам, это «чудовищное проявление дискриминации по национальному признаку».

Недавно в организации рассказали, что за 20 лет в мире погиб 1641 сотрудник СМИ.

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:ЮНЕСКОУкраинаРоссияЖурналистыМария Захарова

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