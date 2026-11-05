Захарова поинтересовалась, для чего нужна ЮНЕСКО

Захарова напомнила, что Москва заранее передала в организацию информацию обо всех погибших, но в документе ее оформили лишь как приложение в виде сканированной копии ноты.



Она задалась вопросом, зачем нужны структуры, которые не выполняют мандат и используют полномочия для «закрепления антиценностей».



Дипломат назвала порочной практику, когда в статистику попадают только убитые журналисты, чью гибель осудил глава ЮНЕСКО. По ее словам, это «чудовищное проявление дискриминации по национальному признаку».



Недавно в организации рассказали, что за 20 лет в мире погиб 1641 сотрудник СМИ.

