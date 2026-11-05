Милонов: Наличие пиццы в школах явлется делом учащихся и родителей

По его мнению, в присутствии этого блюда в школьных столовых «нет никакой беды».



«Не вижу никакой беды, если дети будут есть вкусную пиццу на переменах», - сказал он.

Парламентарий указал, что он против невкусной пиццы, котороая приготовлена из некачественных ингридиентов.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что пицца — это не та пища, которая должна присутствовать в меню образовательных учреждений, так как она «не полезна для учеников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

