Милонов: Наличие пиццы в школах явлется делом учащихся и родителей

Наличие пиццы в школьном меню - это дело учащихся и их родителей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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По его мнению, в присутствии этого блюда в школьных столовых «нет никакой беды».

«Не вижу никакой беды, если дети будут есть вкусную пиццу на переменах», - сказал он.

Парламентарий указал, что он против невкусной пиццы, котороая приготовлена из некачественных ингридиентов.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что пицца — это не та пища, которая должна присутствовать в меню образовательных учреждений, так как она «не полезна для учеников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Петров
ТЕГИ:ЕдаШколыДепутатыВиталий Милонов

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