Представитель Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи

Представитель Тегерана доставил послание в Кремле. Там же состоялись переговоры президента России с генерал-майором Резаи. Подробности переданной информации не уточняются.



Недавно глава РФ заявил о готовности помочь Исламской республике с решением конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Иран принимает реальные попытки завершить возникший кризис.

