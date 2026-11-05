Представитель Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал главе РФ Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает IRIB.
Представитель Тегерана доставил послание в Кремле. Там же состоялись переговоры президента России с генерал-майором Резаи. Подробности переданной информации не уточняются.
Недавно глава РФ заявил о готовности помочь Исламской республике с решением конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Иран принимает реальные попытки завершить возникший кризис.
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