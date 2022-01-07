Блинкен заподозрил Россию в намерении сорвать диалог с США

Россия выдвигает США ряд требований по безопасности, которые невозможно выполнить. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

По мнению Блинкена, конечная цель России – обвинить Запад в возможном срыве диалога. Переговоры между США и Россией должны быть «улицей с двусторонним движением». Запад готов применить рестрикции в случае эскалации, отметил Блинкен.

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«Агрессивные действия РФ представляют собой угрозу миру и стабильности в Европе», – заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Госдепе.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, то НАТО «никогда не обещала» России не расширяться на Восток.

Во время переговоров по безопасности с Россией США намерены продолжать добиваться дипломатической разрядки напряженности, которая растет в отношениях России и Украины, отметил госсекретарь США.

Переговоры по безопасности между США и Россией намечены на 12 января.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:РоссияСША
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