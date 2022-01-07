Блинкен заподозрил Россию в намерении сорвать диалог с США

«Агрессивные действия РФ представляют собой угрозу миру и стабильности в Европе», – заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Госдепе.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, то НАТО «никогда не обещала» России не расширяться на Восток.

Во время переговоров по безопасности с Россией США намерены продолжать добиваться дипломатической разрядки напряженности, которая растет в отношениях России и Украины, отметил госсекретарь США.

Переговоры по безопасности между США и Россией намечены на 12 января.

