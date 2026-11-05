В Госдуме предложили индексировать пенсии россиян с 1 января

По действующим нормам страховые выплаты индексируются с 1 февраля на размер роста потребительских цен и с 1 апреля на процент роста доходов Соцфонда.



Афонин добавил, что ранее в этом году фракция уже вносила подобный законопроект. В этот раз его решили дополнить. Отдельно политик напомнил о влиянии праздничных трат и повышении стоимости на ряд продуктов и изделий на финансовое положение россиян.



Ранее писали, что в РФ средняя пенсия неработающих граждан вырастет на 2,4 тыс. рублей.

