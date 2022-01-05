США не станут по пунктам отвечать на предложения РФ по безопасности
США не станут отвечать на предложения России по безопасности Европе пункт за пунктом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, американская сторона намерена поднять вопрос вторжения в другие страны и применение химоружия на зарубежных территориях. Отмечается, что администрация Байдена видит возможность прогресса в предстоящих переговорах НАТО с РФ.
Заседания Совета Россия — Североатлантический альянс состоится 12 января. Ранее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет Украина и европейская безопасность.
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