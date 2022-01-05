США не станут по пунктам отвечать на предложения РФ по безопасности

По ее словам, американская сторона намерена поднять вопрос вторжения в другие страны и применение химоружия на зарубежных территориях. Отмечается, что администрация Байдена видит возможность прогресса в предстоящих переговорах НАТО с РФ.

Заседания Совета Россия — Североатлантический альянс состоится 12 января. Ранее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет Украина и европейская безопасность.

