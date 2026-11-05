ФСБ сообщила о предотвращении теракта в ТЦ Адыгеи

Сотрудники ФСБ завели уголовное дело на 20-летнего парня из аула Новая Адыгея, он готовил теракт в местном ТЦ, уточняет ТАСС.

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По данным агентства, сотрудники зафиксировали причастность молодого человека к незаконному хранению взрывчатых веществ и устройств, их незаконному изготовлению.

Ранее в региональном УФСБ уже выявили его причастность к подготовке теракта в ТЦ «Мега-Адыгея-Кубань» и вовлечению местных жителей в деятельность международной террористической организации, запрещенной в России.

До этого писали, что правоохранители поймали подростка, который планировал совершить террористический акт в столице.

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
ТЕГИ:Уголовное ДелоТерактФСБ

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