ФСБ сообщила о предотвращении теракта в ТЦ Адыгеи

По данным агентства, сотрудники зафиксировали причастность молодого человека к незаконному хранению взрывчатых веществ и устройств, их незаконному изготовлению.



Ранее в региональном УФСБ уже выявили его причастность к подготовке теракта в ТЦ «Мега-Адыгея-Кубань» и вовлечению местных жителей в деятельность международной террористической организации, запрещенной в России.



До этого писали, что правоохранители поймали подростка, который планировал совершить террористический акт в столице.

