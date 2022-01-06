Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Темой обсуждения стали вопросы безопасности, сообщает Минобороны России.
«Шестого января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», - цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что у нашей страны из-за ситуации в Казахстане возникают новые серьезные экономические проблемы, которые также могут отразиться на безопасности страны, ее вооружении.
«Ситуация в Казахстане ухудшает позиции России на предстоящих переговорах Путина и Байдена. Перед такими встречами каждая страна старается улучшить свои переговорные позиции. Россия потеряла одну из них. Казахстан для России – важный ресурсный регион. На постсоветском пространстве мы существуем на том, что осталось от экономики СССР. Дело не только в Байконуре или нефти. Дело в том, что большая часть урана, необходимого России, поступает из Казахстана. Сейчас для этих поставок возникают серьезные проблемы», - сказал Александр Бородай.
В конце декабря Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, не исключил возможную встречу с Владимиром Путиным уже в январе. Уже на следующей неделе Москва проведет серию консультаций с западными партнерами состоится. 10 января состоятся переговоры с США в Женеве, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ. В настоящее время нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
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