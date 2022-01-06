Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Темой обсуждения стали вопросы безопасности, сообщает Минобороны России.

Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности

«Шестого января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что у нашей страны из-за ситуации в Казахстане возникают новые серьезные экономические проблемы, которые также могут отразиться на безопасности страны, ее вооружении.

«Ситуация в Казахстане ухудшает позиции России на предстоящих переговорах Путина и Байдена. Перед такими встречами каждая страна старается улучшить свои переговорные позиции. Россия потеряла одну из них. Казахстан для России – важный ресурсный регион. На постсоветском пространстве мы существуем на том, что осталось от экономики СССР. Дело не только в Байконуре или нефти. Дело в том, что большая часть урана, необходимого России, поступает из Казахстана. Сейчас для этих поставок возникают серьезные проблемы», - сказал Александр Бородай.

В конце декабря Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, не исключил возможную встречу с Владимиром Путиным уже в январе. Уже на следующей неделе Москва проведет серию консультаций с западными партнерами состоится. 10 января состоятся переговоры с США в Женеве, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ. В настоящее время нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.


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ТЕГИ:БезопасностьПентагонМинобороны РФСергей Шойгу
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