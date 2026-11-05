Россиянам рассказали, что сделать на огороде перед зимой

Россиянам посоветовали убрать с грядок засохшие стебли, листья, гнилые овощи и сорняки. Больные растения не советуют отправлять в компост, чтобы не переносить возбудителей на будущие посадки. Здоровую ботву можно компостировать, крупные стебли стоит предварительно измельчить.



Также не надо оставлять землю голой. Можно укрыть грядки мульчей: зрелым компостом, сухими листьями, соломой или измельченной травой. Компост весной можно не убирать. Достаточно перемешать с верхним слоем земли. Толстый свежей травы лучше не применять, она может слежаться и преть.



Если почва еще не промёрзла, необходимо посеять под зиму морковь, свеклу, укроп, петрушку и шпинат. Главное — не торопиться, семена должны попасть в остывшую землю, иначе они прорастут до зимы. Бороздки и сухую землю для засыпки надо подготовить заранее. Специалисты советуют сеять, когда почва остынет до 2-4 градусов.



Осенью стоит внести зрелый компост или перепревший перегной. Свежий навоз не подходит. На легких почвах достаточно уборки, внесения компоста и мульчирования, тяжелую землю можно перекопать с удалением корней сорняков.



Отдельно рекомендуют проверить теплицу: убрать остатки растений, снять опоры, осмотреть конструкцию. На грядках с клубникой, чесноком и пряными травами лучше удалить сухие листья и сорняки. Укрывать растения плотным материалом рано не стоит, они могут выпревать.



Ранее россиянам дали еще советы по подготовке сада и огорода к зиме.

