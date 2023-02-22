«Публичные разборки»: Конфликт Минобороны и Пригожина требует вмешательства Путина

По его словам, вагнеровцы не получают необходимое вооружение, боеприпасы бойцы якобы получают в обход «с колес». Он заявил, что начальник Генштаба и министр обороны якобы «раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом».

«Идёт прямое противодействие, это не что иное, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"», - заключил он.

Все началось 16 февраля, когда Евгений Пригожин прокомментировал видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» обращаются в Минобороны с просьбой возобновить поставки вооружений.

«Я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо», - сказал тогда он.

А 20 февраля Пригожин сообщил, что вопрос с вооружением до сих пор не был решен. По словам предпринимателя, те, к кому он обращается, указывают на верхние эшелоны власти. «Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там. Вам надо извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы», - процитировал Пригожин своих собеседников.