«Публичные разборки»: Конфликт Минобороны и Пригожина требует вмешательства Путина
Министерство обороны опровергло сообщения о блокировании поставок боеприпасов штурмовикам в Артемовске. Основатель ЧВК «Вагнер» в ответ обещал предоставить «все документы».
Министерство обороны опровергло сообщения о блокировании поставок боеприпасов добровольцам, которые штурмуют Артемовск в ДНР.
«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», - заявили в ведомстве.
По данным Минобороны, с 18 по 20 февраля добровольцам прислали 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, а также 980 боеприпасов для танков и 10 171 — для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, все заявки выполняются в кратчайшие сроки.
Накануне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны России в попытке ликвидировать его ЧВК. Соответствующее аудио заявление предпринимателя опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.
По его словам, вагнеровцы не получают необходимое вооружение, боеприпасы бойцы якобы получают в обход «с колес». Он заявил, что начальник Генштаба и министр обороны якобы «раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом».
«Идёт прямое противодействие, это не что иное, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"», - заключил он.
Все началось 16 февраля, когда Евгений Пригожин прокомментировал видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» обращаются в Минобороны с просьбой возобновить поставки вооружений.
«Я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо», - сказал тогда он.
А 20 февраля Пригожин сообщил, что вопрос с вооружением до сих пор не был решен. По словам предпринимателя, те, к кому он обращается, указывают на верхние эшелоны власти. «Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там. Вам надо извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы», - процитировал Пригожин своих собеседников.
Однако он заявил, что ему не перед кем виниться и указал на то, что из-за нехватки боеприпасов у ЧВК, гибнут также военнослужащие других подразделений – их не могут прикрыть вагнеровцы. По его данным, в России налажено достаточное производство боеприпасов.
При этом член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН отказались комментировать обвинения основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес министерства обороны России.
«Причем тут министерство обороны, если они частные? Частные, значит, частные. Есть владелец компании, прибыль, наверное, какую-то имеет», - сказал Соболев.
«Я в этот конфликт не хочу лезть», - сказал Швыткин.
Со своей стороны, генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал зависть Минобороны причиной ограничения поставок боеприпасов для ЧВК «Вагнер».
«Все отлично понимают, что и ЧВК «Вагнер», и министерство обороны работают на единый результат, но вот эта зависть одних перед успехами других приводит вот к таким искусственным конфликтам, которые могут сказаться в целом на результатах в зоне СВО», - отметил он.
Липовой выразил надежду на скорое завершение конфликта между Минобороны и ЧВК «Вагнер».
«Так как Минобороны и ЧВК «Вагнер» работают на одной территории, они, во-первых, обязаны помогать друг другу. Во-вторых, министерство обороны обязано обеспечить ЧВК всем необходимым. В-третьих, они обязаны организовать взаимодействие на поле боя, так как это связано с человеческими жизнями. Все вот эти внутренние претензии друг к другу должны быть оставлены в стороне», - объяснил собеседник НСН.
После заявлений Минобороны о том, что никакой нехватки боеприпасов нет, Пригожин обвинил ведомство в попытке скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые совершают подвиг в Артемовске (Бахмуте).
Пригожин заявил, что в отличие от военного ведомства России и его заявлений, он готов предоставить «все документы, включая поданные заявки и полученное количество».
На фоне разрастающегося конфликта политологи Константин Калачев и Павел Салин заявили НСН о давлении на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и попытках властей поставить его на место.
«Безусловно, ЧВК «Вагнер» сыграла большую роль во всех последних успехах России в СВО, но в открытую идти против Минобороны, упрекая в нежелании помочь ЧВК «Вагнера» себе дороже. Путин не любит подобные публичные разборки. Даже если проблема реально есть, если Минобороны как-то ущемилось, то нельзя жаловаться публично. Это вынос сора из избы. Путин спокойно относится к противоречиям между любыми людьми до тех пор, пока они не становятся достоянием общественности», - объяснил Калачев.
По словам экспертов, никаких серьезных последствий спора не предвидится.
«Пригожин доказал свою незаменимость. Из последствий может быть только некоторое снижение его возможностей. Например, все успехи его бойцов могут приписывать министерству обороны. Могут информационно пытаться показать ему его место. Серьезного ему ничего не грозит», - сказал Калачев.
Салин же отметил, что главу ЧВК «Вагнер» могут попросить перестать делать громкие заявления.
Напомним, что «противостояние» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» случилось еще в январе при взятии Соледара. Тогда Пригожин несколько раз подчеркивал, что Соледар брали исключительно его подразделения. Минобороны в своих сводках о действиях "вагнеровцев" не упоминало. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предположил, что между руководством Минобороны и ЧВК возник острейший конфликт, разобраться в котором, по его мнению, должен президент РФ.
Тогда в Минобороны отреагировало на заявления о том, что у ЧВК «Вагнер» якобы пытаются «украсть» лавры победы в Соледаре. В ведомстве отметили, что наступление проводилось «разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану», одной из задач было блокирование города с севера и юга (ВДВ).
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