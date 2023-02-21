«Вынес сор из избы»: Власти пытаются поставить Пригожина на место

Ранее Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны России в попытке ликвидировать его ЧВК. По его словам, начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу якобы «раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом». Калачев считает, что Пригожин напрасно стал идти на публичный конфликт с Минобороны.

«Безусловно, ЧВК «Вагнер» сыграла большую роль во всех последних успехах России в СВО, но в открытую идти против Минобороны, упрекая в нежелании помочь ЧВК «Вагнера» себе дороже. Путин не любит подобные публичные разборки. Даже если проблема реально есть, если Минобороны как-то ущемилось, то нельзя жаловаться публично. Это вынос сора из избы. Путин спокойно относится к противоречиям между любыми людьми до тех пор, пока они не становятся достоянием общественности», - отметил политолог.

Он также рассказал о возможных последствиях публичных обращений Пригожина.



«Пригожин доказал свою незаменимость. Из последствий может быть только некоторое снижение его возможностей. Например, все успехи его бойцов могут приписывать министерству обороны. Могут информационно пытаться показать ему его место. Серьезного ему ничего не грозит. У Пригожина точно были амбиции, связанные с властью. Есть ли сейчас - неизвестно. Дело даже не сколько во власти, а в желании влиять на власть, иметь субъектность. Безусловно, он человек амбициозный», - заключил он.