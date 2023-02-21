«Вынес сор из избы»: Власти пытаются поставить Пригожина на место
Власти пытаются информационно показать Пригожину его место, сказали политологи Колачев и Салин в эфире НСН
Политологи Константин Калачев и Павел Салин заявили НСН о давлении на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и попытках властей поставить его на место.
Ранее Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны России в попытке ликвидировать его ЧВК. По его словам, начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу якобы «раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом». Калачев считает, что Пригожин напрасно стал идти на публичный конфликт с Минобороны.
«Безусловно, ЧВК «Вагнер» сыграла большую роль во всех последних успехах России в СВО, но в открытую идти против Минобороны, упрекая в нежелании помочь ЧВК «Вагнера» себе дороже. Путин не любит подобные публичные разборки. Даже если проблема реально есть, если Минобороны как-то ущемилось, то нельзя жаловаться публично. Это вынос сора из избы. Путин спокойно относится к противоречиям между любыми людьми до тех пор, пока они не становятся достоянием общественности», - отметил политолог.
Он также рассказал о возможных последствиях публичных обращений Пригожина.
«Пригожин доказал свою незаменимость. Из последствий может быть только некоторое снижение его возможностей. Например, все успехи его бойцов могут приписывать министерству обороны. Могут информационно пытаться показать ему его место. Серьезного ему ничего не грозит. У Пригожина точно были амбиции, связанные с властью. Есть ли сейчас - неизвестно. Дело даже не сколько во власти, а в желании влиять на власть, иметь субъектность. Безусловно, он человек амбициозный», - заключил он.
В свою очередь, политолог Павел Салин заявил НСН, что главу ЧВК «Вагнер» могут попросить перестать делать громкие заявления.
«Может быть, в кулуарах его попросят не делать столь громкие заявления. Полностью нейтрализовать Пригожина власть не намерена, так как он выполняет другие важные функции. Есть куча стран, где засветились наемники ЧВК «Вагнер». С тех направлений Кремль не собирается снимать ЧВК, власть нуждается в Пригожине», - отметил Салин.
Он добавил, что глава ЧВК «Вагнер» выбрал не самый удачный момент для каких-либо заявлений.
«Момент для заявлений выбран не очень удачный, так как усилиями кураторов политического процесса все остальные новости перед посланием Путина в течение предыдущих нескольких дней вытеснялись на периферию. Каким бы громким ни был информационный повод, он вытеснялся. Вполне возможно, что у Пригожина не было другого выбора, потому что власть сейчас нейтрализует его потенциал. Нейтрализация идет очень быстрыми темпами. Возможно, у него не было возможности ждать день или два», - отметил политолог.
Он также обратил внимание на возросший уровень публичности главы ЧВК.
«Если говорить о публичности, то судя по тому, как вырос его уровень публичности в последние две недели, у него другие ресурсы очень сильно сейчас ограничены, о чем он и сказал в своем заявлении. Его возросшая медиа активность обусловлена тем, что его медиа ресурс в последнее время является наименее дефицитным. В конце прошлого года в его активах доминировали силовой и финансовый ресурсы. Сейчас ему эти ресурсы сильно подрезали, поэтому он делает упор на «медийку», - заключил Салин.
Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал зависть Минобороны причиной ограничения поставок боеприпасов для ЧВК «Вагнер».
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