Пригожин заявил, что у «ЧВК Вагнер» постоянно пытаются украсть победу
У бойцов «ЧВК Вагнер» пытаются украсть победу и принизить заслуги в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин, слова которого передает пресс-служба его фирмы «Конкорд» во «Вконтакте».
Он также обратился к тем, кто «ценит работу ЧВК Вагнера», и призвал поддержать бойцов, упоминать в комментариях, что «они есть и они выполняют свою тяжелую работу, чтобы россияне спали спокойно». Пригожин подчеркнул, что в последнее время в СМИ ведется «активная работа», чтобы запретить упоминание «ЧВК Вагнер».
Ранее Минобороны сообщило, что накануне вечером российские войска полностью взяли под контроль Соледар. В ведомстве при этом не упомянули наемников ЧВК «Вагнер» как участников боев за город, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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