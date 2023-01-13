Пригожин заявил, что у «ЧВК Вагнер» постоянно пытаются украсть победу

У бойцов «ЧВК Вагнер» пытаются украсть победу и принизить заслуги в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин, слова которого передает пресс-служба его фирмы «Конкорд» во «Вконтакте».

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Он также обратился к тем, кто «ценит работу ЧВК Вагнера», и призвал поддержать бойцов, упоминать в комментариях, что «они есть и они выполняют свою тяжелую работу, чтобы россияне спали спокойно». Пригожин подчеркнул, что в последнее время в СМИ ведется «активная работа», чтобы запретить упоминание «ЧВК Вагнер».

Ранее Минобороны сообщило, что накануне вечером российские войска полностью взяли под контроль Соледар. В ведомстве при этом не упомянули наемников ЧВК «Вагнер» как участников боев за город, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК
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