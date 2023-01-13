Стрелков заявил об «острейшем конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер»
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) констатировал «острейший конфликт» между «официальным» министерством обороны и «неофициальной армией» - частной военной компанией «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Как написал он в своем Telegram-канале, подобного рода конфликт во время проведения специальной военной операции абсолютно недопустим.
По мнению Стрелкова, разрешить подобного рода конфликтную ситуацию может только главнокомандующий, президент России Владимир Путин.
«Путин (как он любит) должен выступить в качестве арбитра. Если ситуация не изменится и «Вагнер» сохранит свои полномочия - значит вмешательство произошло. Если нет... Пригожин окажется выброшен не только с военного, но и с политического поля (ибо без своего частного войска он никто и звать его никак)», -написал в своём комментарии экс-глава Минобороны ДНР.
Второй вариант, по его словам, будет означать резкое усиление позиций министра обороны РФ Сергея Шойгу. «Что тоже вряд ли понравится многим на Старой Площади и в окружении Путина», - заключил Стрелков.
Минобороны РФ в пятницу официально объявило о взятии под контроль города Соледар в Донбассе, благодаря «ударам по позициям ВСУ российских ракетных войск, авиации и артиллерии». Минобороны также утверждало, что в блокировании Соледара принимали участие подразделения воздушно-десантных войск.
В то же время, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно подчёркивал, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов его компании. Сегодня предприниматель заявил, что у «Вагнера» пытаются «украсть победу».
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