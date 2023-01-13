Стрелков заявил об «острейшем конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) констатировал «острейший конфликт» между «официальным» министерством обороны и «неофициальной армией» - частной военной компанией «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Как написал он в своем Telegram-канале, подобного рода конфликт во время проведения специальной военной операции абсолютно недопустим.

По мнению Стрелкова, разрешить подобного рода конфликтную ситуацию может только главнокомандующий, президент России Владимир Путин.