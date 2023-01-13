Стрелков заявил об «острейшем конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) констатировал «острейший конфликт» между «официальным» министерством обороны и «неофициальной армией» - частной военной компанией «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Как написал он в своем Telegram-канале, подобного рода конфликт во время проведения специальной военной операции абсолютно недопустим.

По мнению Стрелкова, разрешить подобного рода конфликтную ситуацию может только главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

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«Путин (как он любит) должен выступить в качестве арбитра. Если ситуация не изменится и «Вагнер» сохранит свои полномочия - значит вмешательство произошло. Если нет... Пригожин окажется выброшен не только с военного, но и с политического поля (ибо без своего частного войска он никто и звать его никак)», -написал в своём комментарии экс-глава Минобороны ДНР.

Второй вариант, по его словам, будет означать резкое усиление позиций министра обороны РФ Сергея Шойгу. «Что тоже вряд ли понравится многим на Старой Площади и в окружении Путина», - заключил Стрелков.

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Минобороны РФ в пятницу официально объявило о взятии под контроль города Соледар в Донбассе, благодаря «ударам по позициям ВСУ российских ракетных войск, авиации и артиллерии». Минобороны также утверждало, что в блокировании Соледара принимали участие подразделения воздушно-десантных войск.

В то же время, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно подчёркивал, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов его компании. Сегодня предприниматель заявил, что у «Вагнера» пытаются «украсть победу».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинИгорь Стрелков
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