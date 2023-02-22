«Плевок в сторону ЧВК»: Пригожин ответил Минобороны РФ

«Заявления Минобороны — плевок в сторону ЧВК ”Вагнер” с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые совершают подвиг на Бахмуте/Артемовске», — заявил он. По словам владельца военной компании, ЧВК недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач.

Как отметил Пригожин, в отличие от военного ведомства России и его заявлений, он готов предоставить «все документы, включая поданные заявки и полученное количество».

Ранее Пригожин обвинил Минобороны в намерении ликвидировать его ЧВК. По его словам, боеприпасами с группой поделился спецназ «Ахмат». В военном ведомстве прокомментировали сообщения. Там отметили, что в ближайшие дни обеспечат все заявки по боеприпасам на февраль.

