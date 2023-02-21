Минобороны ответило Пригожину на обвинения в нехватке снарядов у ЧВК «Вагнер»
В военном ведомстве прокомментировали сообщения о нехватке боеприпасов у подразделений, освобождающих город Артемовск (Бахмут), сообщают СМИ.
Командование объединенной группы войск уделяет приоритетное внимание для обеспечения военнослужащих всем необходимым, отметили в Минобороны
«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности», - заявили в военном ведомстве.
В министерстве сообщили, что в ближайшие дни обеспечат все заявки по боеприпасам на февраль. Там уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам поставили более 1,6 тысячи реактивных снарядов, свыше 10 тысяч боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и 980 боеприпасов для танков.
Основатель «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обвинил Минобороны в намерении ликвидировать его ЧВК. По его словам, боеприпасами с группой поделился спецназ «Ахмат», пишет НСН.
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