Минобороны ответило Пригожину на обвинения в нехватке снарядов у ЧВК «Вагнер»

Командование объединенной группы войск уделяет приоритетное внимание для обеспечения военнослужащих всем необходимым, отметили в Минобороны

«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности», - заявили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что в ближайшие дни обеспечат все заявки по боеприпасам на февраль. Там уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам поставили более 1,6 тысячи реактивных снарядов, свыше 10 тысяч боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и 980 боеприпасов для танков.

Основатель «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обвинил Минобороны в намерении ликвидировать его ЧВК. По его словам, боеприпасами с группой поделился спецназ «Ахмат», пишет НСН.

