Эксперт: попытки НАТО захватить Калининград вынудят РФ применить ядерное оружие

Гипотетические попытки Североатлантического альянса вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Москву применить ядерное оружие, сообщает издание «Украина.ру» со ссылкой на военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева.

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Он считает, что вероятность вооруженного конфликта на Балтике не очень высока, но она существует.

Евсеева заявил, что Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. В этом случае «Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы. Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию».

Ранее экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что в случае присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу Калининградская область должна быть демилитаризована.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОКалининград
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