Эксперт: попытки НАТО захватить Калининград вынудят РФ применить ядерное оружие

Он считает, что вероятность вооруженного конфликта на Балтике не очень высока, но она существует.

Евсеева заявил, что Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. В этом случае «Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы. Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию».

Ранее экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что в случае присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу Калининградская область должна быть демилитаризована.

