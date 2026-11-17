Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за крушения самолета Ан-12
Глава Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области. Об этом сообщает RT.
Лукашенко подчеркнул, что известие об авиакатастрофе вызвало в республике глубокую скорбь. От имени белорусского народа и себя лично политик передал слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших.
Также он обратился со словами поддержки к семьям жертв трагедии.
До этого рассказывали, что в Кузбассе при крушении Ан-12 погибли 19 человек. Воздушное судно выполняло плановый полет и упало в безлюдном пространстве.
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