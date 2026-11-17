Лукашенко подчеркнул, что известие об авиакатастрофе вызвало в республике глубокую скорбь. От имени белорусского народа и себя лично политик передал слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших.



Также он обратился со словами поддержки к семьям жертв трагедии.



До этого рассказывали, что в Кузбассе при крушении Ан-12 погибли 19 человек. Воздушное судно выполняло плановый полет и упало в безлюдном пространстве.

