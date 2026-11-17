По словам врача, каждая ежедневная порция газировки с 20 граммами сахара повышает риск развития заболевания на 25%, а пакетированного сока — на 5%. В стандартной банке колы объемом 0,33 литра содержится около 35-40 граммов сладкого вещества, что вдвое превышает суточную норму по новым правилам ВОЗ.



Дианова объяснила, что при употреблении такого напитка уровень глюкозы мгновенно взлетает. Поджелудочная железа вынуждена вырабатывать огромную дозу инсулина. При ежедневных скачках сахара клетки перестают реагировать на гормон, а сама железа действует на износ и истощается. Так начинается преддиабет, а затем и полноценная патология.



Энергетики врач назвала еще более коварными. Помимо ударных доз сладкого, они содержат кофеин и стимуляторы. Они заставляют сердце биться в ускоренном ритме и истощают соответствующую мышцу.



К самым вредным источникам жидкого сахара она отнесла газировку, пакетированные соки, холодный и сладкий чаи, кофейные коктейли и алкогольные миксы с сиропами.



Ранее эндокринолог рассказала, что победить диабет смогут в течение ближайших десятилетий.

