«Тешатся, но не укусят!» Российский адмирал оценил планы Литвы по блокаде Калининграда
Россия введет зеркальные меры в ответ на блокировку транзита Литвой, а сама продолжит доставлять грузы в Калининград по морю и воздуху, сказал в эфире НСН Петр Святашов.
Запрет Вильнюсом транзита грузов в Калининградскую область ударит в первую очередь по Литве, а не по России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.
Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что Вильнюс ждет решения Евросоюза по вопросу о возможном запрете на транзит грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.
«Конечно, мы можем обеспечить Калининградскую область и транспортной авиацией, и морем. Пусть они тешатся тем, что хотят укусить, но не укусят, как бы этого не хотелось литовцам. Гражданская авиация уже летает над морем, наши корабли также будут доставлять грузы, так что здесь никаких осложнений не будет», - сказал Святашов.
По его мнению, зеркальный ответ России будет гораздо чувствительнее для небольшого прибалтийского государства.
«Они этим только себе создают проблемы. Вот, если мы им блокаду устроим, а я думаю, ответ будет зеркальным. Они просто забыли, что Россия спасла их от фашистского ига, но Земля вертится и история возвращается. Дай Бог, чтобы не на нашей памяти», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее министры транспорта стран Балтии и Польши призвали приостановить грузовой транзит в Россию и Белоруссию через страны ЕС. При этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, отметил, что договор об обеспечении транзита в Калининградскую область является трехсторонним, его участниками являются Литва, Россия и ЕС, и одного мнения Вильнюса мало, отмечает ТАСС.
29 марта МИД РФ обнародовал ответные меры на высылку российских дипломатов из стран Балтии. На Смоленской площади потребовали покинуть Россию от нескольких сотрудников посольств Литвы. Латвии и Эстонии.
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