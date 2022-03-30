«Тешатся, но не укусят!» Российский адмирал оценил планы Литвы по блокаде Калининграда

Запрет Вильнюсом транзита грузов в Калининградскую область ударит в первую очередь по Литве, а не по России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что Вильнюс ждет решения Евросоюза по вопросу о возможном запрете на транзит грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.