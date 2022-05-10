Проверка на вшивость. После «губернаторопада» политологи прогнозируют осенние выборы

Губернаторы пяти регионов России объявили 10 мая о своей отставке или отказе от участия в новой губернаторской гонке. Глава Томской области Сергей Жвачкин пожелал «уступить дорогу молодым». О решении «оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне» заявил Игорь Васильев. Отказались от участия в предстоящих выборах губернаторы Рязанской и Саратовской областей Николай Любимов и Валерий Радаев. Уйти в отставку по собственному желанию решил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

«Значимая часть отставок ожидаема. Про Жвачкина (Сергея, губернатора Томской области – прим. НСН) уже давно было понятно, что он не будет продолжать (работать, он руководил Томской областью с марта 2012 года-прим. НСН), (губернатора Рязанской области Николая – прим. НСН) Любимова, видимо, считают не очень успешным. Саратовский (глава региона Валерий Радаев - прим. НСН) – странно, потому что он креатура Володина (Вячеслава, спикера Госдумы РФ – прим. НСН). Вторая причина – низкий рейтинг – зачищают. Раз пошли отставки, значит выборы губернаторов точно будут в сентябре», - заявила эксперт.