Проверка на вшивость. После «губернаторопада» политологи прогнозируют осенние выборы
Ученые - политологи в эфире НСН проанализировали майский «губернаторопад», объяснив его «проверкой на вшивость» работой в условиях санкций, и пообещали региональные выборы осенью.
Значимая часть отставок глав регионов, произошедших 10 мая, является ожидаемой и означает, что осенью в России состоятся губернаторские выборы, заявила главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Губернаторы пяти регионов России объявили 10 мая о своей отставке или отказе от участия в новой губернаторской гонке. Глава Томской области Сергей Жвачкин пожелал «уступить дорогу молодым». О решении «оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне» заявил Игорь Васильев. Отказались от участия в предстоящих выборах губернаторы Рязанской и Саратовской областей Николай Любимов и Валерий Радаев. Уйти в отставку по собственному желанию решил глава Марий Эл Александр Евстифеев.
«Значимая часть отставок ожидаема. Про Жвачкина (Сергея, губернатора Томской области – прим. НСН) уже давно было понятно, что он не будет продолжать (работать, он руководил Томской областью с марта 2012 года-прим. НСН), (губернатора Рязанской области Николая – прим. НСН) Любимова, видимо, считают не очень успешным. Саратовский (глава региона Валерий Радаев - прим. НСН) – странно, потому что он креатура Володина (Вячеслава, спикера Госдумы РФ – прим. НСН). Вторая причина – низкий рейтинг – зачищают. Раз пошли отставки, значит выборы губернаторов точно будут в сентябре», - заявила эксперт.
Оценка эффективности управления регионами стала главным критерием для принятия Кремлем решения о последних отставках губернаторов, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН»
«Понятно, что специальная операция до этих регионов, особенно до Марий Эл, точно не добирается. Но условия санкций – это определенный механизм проверки на вшивость, способности региональных властей управлять территорией. Чем тяжелее условия, тем эффективнее должен быть сам управленческий процесс, чтобы просто прийти к тем же результатам, которых без внешнего давления мы достигли бы без усилий», - подчеркнул политолог.
По его мнению, государство не откажется от выборов, несмотря на проведение спецоперации.
«Вряд ли мы перейдем к назначениям губернаторов. Это имиджево бьет очень сильно. Если мы переходим к назначениям губернаторов, то либо перевешиваем ответственность на президента (а ему своей хватает), либо мы начинаем их избирать парламентами. Это ослабляет губернаторов. Сильный губернаторы совсем не рады такой идейке – что их будут избирать парламенты. Понятно, что элиты договорятся, и резкого изменения ситуации не будет. Но зачем договариваться, пока и так работает? В действительности снижения поддержки (президента губернаторам – прим. НСН) не наблюдается. Мы же страна своеобразная – у нас в условиях военных действий поддержка власти любого уровня по началу только возрастает. Такова специфика нашей политической психологии»,- сделал вывод Дмитрий Журавлёв.
Ранее глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов в беседе с Ura.ru указал на возможность досрочно покинуть свои посты главам восьми регионов: так, отставка грозит губернаторам Томской, Оренбургской, Кировской, Рязанской областей, Хакасии, Коми и Калмыкии.
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