Губернатор Кировской области Васильев решил покинуть пост
Глава Кировской области Игорь Васильев в своём Telegram-канале заявил, что принял решение оставить свой пост и продолжить работу на федеральном уровне.
По его словам, подать в отставку он решил «в связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора».
«Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Путин», — добавил Васильев.
Ранее о решение покинуть свой пост заявил глава Томской области Сергей Жвачкин, который отметил, что не намерен занимать свой пост больше двух положенных по закону сроков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru