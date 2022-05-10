Губернатор Кировской области Васильев решил покинуть пост

Глава Кировской области Игорь Васильев в своём Telegram-канале заявил, что принял решение оставить свой пост и продолжить работу на федеральном уровне.

Кремль: Отмена или перенос прямых выборов губернаторов не обсуждаются

По его словам, подать в отставку он решил «в связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора».

«Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Путин», — добавил Васильев.

Ранее о решение покинуть свой пост заявил глава Томской области Сергей Жвачкин, который отметил, что не намерен занимать свой пост больше двух положенных по закону сроков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: мэропад, отставка, увольнение
ТЕГИ:Кировская ОбластьОтставка ГубернатораОтставка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры