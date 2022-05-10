Губернатор Рязанской области отказался выдвигаться на пост на следующий срок
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что не намерен выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.
Он поблагодарил свою команду за эффективную работу, а рязанцев — «за помощь и конструктивную критику».
«Надеюсь в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», - добавил Любимов.
Ранее глава Кировской области Игорь Васильев заявил, что покидает пост руководителя региона в связи с приближением окончания срока его полномочий, сообщает телеканал «360». По его словам, он переходит на работу на федеральный уровень.
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