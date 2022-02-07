Политолог предрек досрочные отставки восьми российских губернаторов

Согласно февральскому «Рейтингу влияния глав субъектов РФ», губернатор Томской области Сергей Жвачкин занимает 83-е место, глава Хакасии Валентин Коновалов — 85-е, губернатор Оренбургской области Денис Паслер — 75-е, главы Коми и Калмыкии Владимир Уйба и Бату Хасиков — 77-е и 80-е. Кроме того, губернатора Кировской области Игоря Васильева поместили на 73-е место рейтинга, главу Рязанской области Николая Любимова — на 66-е, а главу Карелии Артур Парфенчикова — на 49-е.

Как отметил Орлов, комментируя список АПЭК, уровень вероятности отставок губернаторов неодинаков, также решения о смене глав регионов, скорее всего, будут рассредоточены по времени.

«Внешнеполитическая ситуация, как фактор сдерживания отставок, постепенно ослабевает, однако пандемия продолжает ограничивать Кремль в реализации таких решений, даже если они подготовлены», — рассказал политолог.

По словам эксперта, на позиции губернаторов повлияли в том числе перестановки в региональной власти, антикоррупционные расследования, обсуждение планов газификации, инфраструктурного развития и жилищного строительства в субъектах.

