Губернатор Томской области Жвачкин подал в отставку

По его словам, ему уже 65 лет и он является одним из самых взрослых губернаторов в стране, однако необходимо «давать дорогу молодым». Также он отметил, что не намерен занимать свой пост больше двух положенных по закону сроков.

«Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», - подчеркнул Жвачкин.

Он подчеркнул, что благодарен и тем, кто поддерживал его работу, и тем, кто критиковал. Также Жвачкин добавил, что остаётся в Томске, где живёт его семья, где находятся его «друзья, университеты, тайга, реки и озёра».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку после начала военной операции РФ на Украине, однако в пресс-службе регулятора заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

